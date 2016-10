Večeras nam stižu pljuskovi

Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od pet do 15, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar, a uveče naoblačenje s kišom. Najniža temperatura biće oko 15, a najviša oko 26 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, u većini dana mestimično s kišom. Temperatura će od utorka do četvrtka biti ispod, a zatim oko...