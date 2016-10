Musolini u ulozi ministra saobraćaja

Diskretan šarm koncesije Odmah po dolasku na vlast 1922., Musolini odlučuje da podrži ideju o gradnji autoputa koju je podnela grupa industrijalaca iz Milana. Put je trebalo da vodi do Milana do jezera Komo. Nameće se zaključak da je prvi autoput u Evropi nastao iz potrebe da bogat svet brže stigne do svojih vikendica na jezeru. Model koji su industrijalci predložili predviđao je da država garantuje da će u troškovima izgradnje učestvovati...