HR: Postignut dogovor o vladi

Nacionalni savet koalicije nezavisnih lista MOST pristao je na ponudu Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u pregovorima oko sastava Vlade. Time su pregovori završeni, a očekuje se da će MOST uskoro predati svoje potpise lideru HDZ Andreju Plenkoviću. Portal index.hr navodi da je MOST pristao na četiri ministarstva, mesto potpredsednika Vlade, mesto potpredsednika Sabora na rotirajuću poziciju šefa Sabora po modelu...