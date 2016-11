Han: EK pripremila teren za nova poglavlja

Han je u intervjuu za Novosti rekao da Srbija sada "treba da se kreće odlučno, ne samo u različitim poglavljima, već i u oblasti vladavine prava i u normalizaciji odnosa sa Kosovom". On je rekao da je Evropska komisija već "pripremila teren" za sledeća poglavlja, dodajući da će Srbija morati da usvoji nove zakone i da ojača rad svojih institucija. Govoreći o sporazumu Beograda i Prištine o telekomunikacijama, on je rekao da to predstavlja...