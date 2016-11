Cerar: I zatvaranje granice

Ako dođe do novog izbegličkog talasa balkanskom rutom kao prošle godine, Slovenija će preduzeti sve mere bezbednosti i zaštite spoljne Šengenske granice, To je rekao slovenački premijer Miro Cerar, koji je najavio i mogućnost zatvaranja granice ako to isto uradi Austrija, piše danas mariborska Večer. "Moja je dužnost, briga o bezbednosti naših ljudi i zaštita Šhengenske granice, a to i radimo. Ako bi Austrija zatvorila svoju granicu, isto...