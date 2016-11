Danas slaba kiša i oblaci! (VIDEO)

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći u skretanju na severni, severozapadni. Najniža temperatura od dva do šest, najviša od osam do 14 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana u skretanju na severni, severozapadni. Najniža temperatura oko šest, najviša oko devet stepeni. Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod...