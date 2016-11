Potvrde o školovanju štite džihdiste

To je za "Politiku" potvrdio Igor Bečić, predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti, koji dodaje da se 11 džihadista nedavno vratilo sa ratišta u pomenutim zemljama. "Imamo saznanja i operativne podatke gde su bili. Otišli su pod maskom šškolovanja i to imaju dokumentovano. Znamo da su bili na ratištima, ali kroz sudski proces to je veoma teško dokazati", naveo je Bečić. Za onoga ko se borio na stranom ratištu zaprecena kazna je od...