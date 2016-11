Ko o: Čemu... Šutanovac: Tadić se više neće pitati u DS

Tadić je rekao da bi bilo neozbiljno ukoliko bi Šutanovac bio zajednički predsednički kandidat opozicije. On je tako gurnuo prst u oko demokratama i kumu s kojim godinama unazad nema baš sjajne odnose. - Bilo bi neozbiljno da zajednički kandidat bude Šutanovac i nadam se da DS nema nameru da opet zbog stranačkog pozicioniranja potroši šansu da se promeni ova pogubna vlast - rekao je Tadić. On je istakao da za Vučića rade i one stranke koje...