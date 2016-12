Nikolić: Što je Emiratima nafta, to je Srbiji - zemlja

Pošto je prisustvovao svečanosti u Abu Dabiju povodom 45 godina UAE, a upitan šta Srbija može da nauči od njih, Nikolić je rekao za RTS da je to "kako se iz peska, ni iz čega, iz totalnog siromaštva, stiže do svega ovoga što (ovde) vidimo danas oko sebe". Nikolić je pomenuo da je najveće bogatstvo UAE nafta, a smatra da je najveće bogatstvo Srbije zemljište, ali, rekao je, "vidim da smo mi to svoje najveće bogatstvo ostavili po...