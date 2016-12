Trampu je pobedu na izborima zapravo donela ova žena

U Mičigenu Džil Stajn osvojila je 51,463, u Pensilvaniji 49,678 i Viksonsinu 31.006 glasova, a upravo u tim državama Donald Tramp pobedio je sa malom razlikom. Većina glasača koja je glasala za Stajnovu inače su glasači demokrata, a u daleko manjem broj slučajeva republikanaca. Jill Stein is now officially the Ralph Nader of 2016. Stein votes/Trump margin: MI: 51,463/10,704 PA: 49,678/46,765 WI: 31,006/22,177— Dave Wasserman...