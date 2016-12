Ujutru mraz, tokom dana 12 stepeni

Krajem dana i tokom noći postepeno naoblacenje i to prvo u severnim krajevima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura od minus pet (-5) do dva stepena, u Negotinskoj Krajini oko šest, a najviesa dnevna od sedam do 12 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 15 stepeni. U Vojvodini će sutra na širem...