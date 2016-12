- To se odnosi i na bilo kog člana vlade - rekla je Mihajlović gostujući na televiziji N1. Na konstataciju novinara da zaštitnik građana Saša Janković nije predsednički kandidat, Mihajlović je rekla da je "svakom od nas jasno da je to što se dešava u poslednja dva meseca kampanja". - Ja sam prošla mnoge kampanje, znam kako to izgleda, ovo što vidim kada govorimo o zaštitniku građana jeste kampanja. I sve je u redu, ali ne možete da budete...