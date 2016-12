Pre podne sunčano, popodne naoblačenje

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, u toku noći severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od -9 do -5, najviša od 3 do 7 stepeni. U Beogradu će ujutro biti hladno, umeren mraz. Pre podne pretežno predviđa se sunčano, posle podne naoblačenje, u toku noći kratkotrajna slaba kiša i sneg. Najniža temperatura kretaće se od -7 do -5, najviša 5 stepeni. Biometeorološka situacija može imati nepovolјan uticaj na većinu...