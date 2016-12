Od Rio de ženeira do šangaja: Evo gde su sve Tomislav i Dragica Nikolić putovali i proveli 221 dan za pet godina

Od 2012. do 3. decembra ove godine, Nikolić je putovao na sve strane sveta, od Čilea, Kube, Argentine, preko SAD, zemalja Evropske unije, do Izraela, Etiopije, Rusije, Kine, sve do Indonezije. Predsednik je najviše putovao 2013. godine, kada je na putovanjima proveo 61 dan. Od oko 90 putovanja u ovom periodu, na oko trećinu njih društvo mu je pravila supruga Dragica Nikolić, koja je sa njim bila u SAD, UEA, Kataru, Indoneziji, Iranu,...