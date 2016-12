Subvencije za one koji već imaju mnogo

"Smatram da ne bi trebalo smanjivati porez na minimalnu zaradu. Hoćemo da stimulišemo one koji daju veće plate od minimalne, one od 70.000 dinara, a ne one koji daju minimalnu platu od 23.000 dinara i pritom na ruke isplaćuju još 20.000 ili 30.000", izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je ovo rekao na zatvaranju konferencije o sivoj ekonomiji u prošli petak. Samo nekoliko sati pre toga, na istoj konferenciji, državni sekretar...