Šreder: Srbija može u EU i pre 2020.

Bivši kancelar Nemačke Gerhard Šreder izjavio je da možda postoji mogućnost da Srbija uđe u Evropsku uniju pre 2020. godine, dodavši da je to u svakom slučaju ono što bi on želeo. Postoji jasan cilj koji vlada Aleksandra Vučića želi da ostvari - da Srbija postane članica EU do 2020. godine, mada ja mislim da možda postoji mogućnost, a to je ono što bih želeo, da se to desi i ranije, rekao je Šreder u zajedničkom novogodišnjem intervjuu...