Tokom noći i ujutru kiša i poledica

Danas će biti umereno do potpuno oblačno, ujutru mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Kiša će tokom dana, uz pad temperature i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Na severu zemlje se pre podne, u centralnim posle podne, a u toku noći i u ostalim predelima očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura biće od minus šest do minus jedan, najviša dnevna od nula do tri stepena. Vetar...