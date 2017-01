„Nešto se malo kasni sa otkupom zemlje na trasi kroz Novi Sad. To je trasa od Mišeluka, kroz Petrovaradin do Žeželjevog mosta. Očekujem da se ubrza ta procedura koja se tiče urbanističkih rešenja na toj trasi, a idejni projekat ide na kraju“, kaže on. Kako dodaje, sve ostalo je već spremno kada je reč o pripremi projektne dokumentacije. - Sada je stvar na Vladi Srbije, na Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i urbanizam da u dogovoru...