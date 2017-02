Kosovska vlada: Dogovor o zidu će smanjiti tenzije na severu

U saopštenju se navodi da je do rešenja došlo uz pomoć EU i ambasade SAD. Američka agencija konstatuje da se u saopštenju kosovske vlade ne precizira na kakve se tenzije misli i na koji način će one biti umanjene. Ovo saopštenje zasad nije objavljeno na sajtu kosovske vlade. Istovremeno, kancelarija EU na Kosovu je pozdravila intenzivne napore koji su doveli do postizanja sporazuma o zidu. Pročitajte još: Kosovska Mitrovica: Počeli radovi...