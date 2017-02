Intervju: Vuk Jeremić: Neka građani odluče da li nam je dobro ili loše

On smatra da će to biti referendum na kome će narod reći šta misli o brojnim neispunjenim obećanjima i činjenici da se danas u Srbiji do posla dolazi uglavnom preko partijske knjižice. U intervjuu po povratku iz Njujorka ste nam rekli da će kandidat Aleksandra Vučića biti Aleksandar Vučić. Da li i danas to mislite? - Uveren sam da neće odoleti pokušaju da skrati put ka potpunoj personalizaciji vlasti i države, kao i da sa političke scene...