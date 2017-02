Gori internet: Jelena Karleuša iz Istanbula isprozivala Van Persija i oduševila fanove Bešiktaša (foto)

Srpski fudbaler je potpuno izgubio živce i nasrnuo je na Robina van Persija. Sudija mu je pokazao crveni karton, a bivši fudbaler Crvene zvezde samo što nije prebio Holanđanina. ‘Rat’ se nastavio kasnije na društvenim mrežama, a vatra se rasplamsala kada je supruga srpskog fudbalera folk diva Jelena Karleuša isprozivala Van Persija. – Van Persi je glupi k….n sin. Polomi nogu, š..ku – napisala je Karleuša. All the love and support to my...