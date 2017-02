Tači: Skupština Kosova hitno treba da odluči o formiranju Oružanih snaga Kosova

- Dobro je što je danas u Skupštini Kosova bila rasprava o stvaranju Vojske Kosova, međutim ne treba politizovati svako pitanje. Potrebna je odluka Skupštine o staranju Oružanih snaga. Treba iči na glasanje a ne na polarizacije - rekao je on za RTK. Tači koji je u poseti Briselu, rekao je i da je to pitanje moglo da se okonča još 2014 godine. - Pošto se to (formiranje Vojske Kosova) tada nije dogodilo sada nema vremena da se gubi ni jedan dan,...