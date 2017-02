U: Srbiji danas hladno, promenljivo oblačno i suvo vreme

Jugoistočni vetar će biti slab do umereren, a u košavskom području povremeno jak, a popodne će oslabiti. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus četiri stepena, najviša dnevna od jedan do četiri stepena Celzijusa. U Beogradu će dnas vreme biti promenljivo oblačno, suvo i hladno. Jugoistočni vetar će biti umeren do jak, a oslabiće popodne. Jutarnja temperatura biće oko minus pet stepeni, a najviša dnevna jedan...