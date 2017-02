Carly Rae Jepsen i Lil Yachty u novoj verziji hita It Takes Two

Omiljena pop zvezda muzičkih blogera, Carly Rae Jepsen izbacila je novi singl kao deo promotivne kampanje za lanac prodavnica Target. Reč je o obradi pesme iz 1998. godine It Takes Two. U originalu pesmu izvode Rob Base i DJ E-Z Rock, a u novoj verziji se čuje i Lil Yachty. Pesmu je producirao hitmejker Mike WiLL Make-It, a spot je režirao Roman Coppola. Premijera se dogodila na CBS-u, u bloku reklama tokom prenosa ceremonije Grammy...