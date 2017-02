- Verujem da bi svaki građanin voleo da vidi da Tomislav Nikolić, čovek koji je stvorio SNS i koji je ostavkom na mesto ššefa stranke postao predsednik svih građana, danas podržži svog naslednika koji mu je, kako sam kažže, politički sin. Nikolić treba da podržži Vućića za predsednika jer samo on možže da bude zajednički kandidat vladajuće koalicije i možže ubedljivo da pobedi - rekla je Mihajlović. - Vučić, plus Nikolić, plus...