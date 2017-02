Blizzard objavljuje tri ekspaanzije za Hearthstone u 2017.

Gejmeri koji igraju igru Hearthstone će imati veoma burnu godinu, jer se Blizzard sprema da objavi tri ekspanzije u toku 2017. godine. Ali kada Blizzard nešto daje, tako i uzima, pa će pola kartica iz Standardnog formata biti uklonjene. Prva ekspanzija će iseći kartice izBlackrockMountain, The Grand Tournament i League of Explorers. Šest kartica iz originalnog Classic seta će biti postavljeni unutar Hall of Fame i sada biti nedostupni u...