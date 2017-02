Krug/soba/večnost (5)

Nije to, rekoh, bila slabost, bila je to sila. Nije li rečeno, takođe rekoh - sila moja se u slabosti pokazuje savršena. Sila Duha i oganj nepropadljivosti, rekoh potom - onda ustadoh i prekrstih se pred zblanutom klijentelom bašte hotela Moskva - behu sasvim obuzeli Vukovića i tada se neminovno pokazala slabost ljudske prirode, ali to ne znači da je u njegovom telu, osim nasledne, Adamove, bilo ikakve druge bolesti, hajde da promenimo...