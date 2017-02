Gajimo mlade, pametne i hrabre

Dugo sam radila u nauci i duboko verujem u potencijal naučnoistraživačkog sektora i po znanju koji tamo postoji, razvijenim tehnologijama, metodama, prototipovima... To je zaista naše bogatstvo. To je ono što svet zove potencijal za inovacije. U svim relevantnim međunarodnim analizama najbolje smo ocenjeni baš za inovacioni potencijal. Ono gde zaostajemo to je komercijalizacija inovacija. Na tome moramo još puno da radimo, naše razvojno polje...