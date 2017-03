Na ulicama Novog Sada radi najmanje 300 "kraljica noći", a ovo su njihove jezive ispovesti

Kako kaže, suprug ju je naterao da svoje telo prodaje na ulici, a on je bio njen makro. Prema njoj je bio grub, tukao ju je i svakodnevno maltretirao. - Tukao me je, sekao po telu i po meni gasio cigarete. Isekao je nekog čoveka ranije i morao je da mu plati kaznu. Zato me je naterao da se prostituišem, kako bi preko mog tela zaradio da tu kaznu isplati. Morala sam to da mu odradim. Jedva sam živu glavu izvukla... - priča K. I. (28),...