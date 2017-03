Preletačević nastavlja prikupljanje potpisa za predsedničku kandidaturu

- Trenutno imamo 58.200 potpisa. Šalim se. Potrebno nam je još dosta. Prikupili smo, do sada, otprilike 4.000. Nismo imali notare prva dva dana i bilo je mnogo zeznuto. Sad smo dobili notare i molim sve ljude da dođu da potpišu - kazao je Preletačević agenciji Beta. Prikupljanje potpisa građana nastavlja se sutra od 14.00 do 20.00 sati i prekosutra od 14.00 do 21.00 sat u Novom Sadu u prostorijama NOPO-a, u Vojvođanskoj 30. Pročitajte još...