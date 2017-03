Tadić: Pobeda kandidata SNS dovela bi do slamanja demokratije

Pobeda kandidata SNS dovela bi do cementiranja autoritarnog poretka i slamanja demokratije. Nećemo imati ni demokratiju, ni nezavisne institucije, ni novinarsku profesiju, izjavio je večeras u Pressingu TV N1 lider SDS i bivši predsednik Srbije Boris Tadić. On ističe da je Vučićeva koncepcija zemlje to da je on politički oligarh koga se svi plaše. "Aktuelna vlast ima manir da se često osvrće na ono što je "ostavila prethodna vlast", kaže...