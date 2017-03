Miting SNS i SPS u Užicu: Svi iza Vučića zbog Srbije

Predsednik SPS Ivica Dačić poručio je sa mitinga da Vučić nije kandidat samo SNS, niti drugih koalicionih stranaka koje ga podržavaju, već da je "on kandidat naroda Srbije i kandidat budućnosti Srbije". - To je odgovor na pitanje kakvu Srbiju želimo - želimo Srbiju koja će da igra u Ligi šampiona, a ne u zonskoj ligi i Srbiju koja će da pobedi u Ligi šampiona - rekao je Dačić. On je rekao i da su mnogi poslednjih par meseci izražavali...