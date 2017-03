Vučić: Srbija neće biti džak za udaranje

Svaki razgovor je blagorodan i dobrodošao, i uvek je dobro iznositi stavove, izjavio je danas predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić u Sarajevu, posle sastanka lidera Zapadnog Balkana za koji je rekao da je bio pozitivan. On je novinarima rekao i da Srbija neće biti džak za udaranje nikome. Svi su glasni, sa različitih strana, kad god je trebalo Srbija da se kritikuje, a kad je potrebno da se nekom drugom stavi do znanja da je pogrešio, to...