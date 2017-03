RIK rasipa pare zbog nemara: Kupili UV lampe prošle godine, a sad plaćaju šest miliona dinara za nove

Mada lampe koje otkrivaju nevidljivo mastilo na prstu birača nisu potrošna roba, u Srbiji se nabavljaju iznova pred svako glasanje na izborima. Ovog puta RIK je nabavio 5.000 komada za 5,94 miliona dinara. Zašto se UV lampe ne čuvaju onako kako to uputstva RIK-a i nalažu i zašto se brzo kvare? Do sada smo mogli čuti različita objašnjenja - da ih članovi biračkih odbora ne vraćaju iako im je to obaveza, ili se igraju s njima, pa naprave...