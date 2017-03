Vučić zloupotrebio Angelu Merkel za kampanju

Luka Maksimović je legitiman predsednički kandidat. Ne osećam da on meni oduzima glasove. I nisu to moji glasovi. To su glasovi građana Srbije i oni potpuno slobodno i objektivno biraju. Građani ne samo da glasaju nego i biraju predsednika Republike i treba da izaberu potpuno slobodno, kaže za Danas Saša Janković, kandidat grupe građana "Za Srbiju bez straha" za predsednika države, odgovarajući na pitanje ima li bojazni da će deo birača koji...