Žeđ i smrt trske

Da sam, kako sam hteo, ranije ovo napisao, počeo bih drugačije. A sad, eto, mora - da počne vešću. Ona glasi: trsku o kojoj je dugo oklevao da piše ovaj autor, prošlog vikenda su, prema nezvaničnim saznanjima, okolni stanari u akciji čišćenja posekli do korena. No, nije iščupana iz korena. Postoje i pretpostavke da je to delo nadležnih gradskih ili opštinskih organa, zavisno od toga šta je, od brojnih isprepletanih, u čijoj nadležnosti....