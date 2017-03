Tajnu odnela u grob: Dva puta mu oprostila batine, a onda se jedna svađa pretvorila u kobnu

Iako je policija odradila svoj deo posla, Mirjana se po svemu sudeći isprva nadala da će se njen suprug promeniti, s obzirom na to da je, kako „Blic“ saznaje, nakon prvog privođenja supruga potpuno promenila iskaz i negirala nasilje, te Anđelković nije proveo ni dana u pritvoru. Sledeće batine, i to samo one za koje istražni organi znaju, Mirjana je dobila u decembru prošle godine i tada je policija ponovo podnela krivičnu prijavu protiv...