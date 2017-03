Vučić u Vrnjačkoj Banji: O mojim rezultatima će se pričati kao i o Šrederovim u Nemačkoj

On je, obraćajući se građanima, rekao da će od Vrnjačke banje do Kruševca biti potrebno svega 20-tak minuta, kao i do Čačka, a i Beograd će biti neuporedivo bliži. "To znači da će dolaziti novi investitori i biti više zaposlenih. Naš posao je da uradimo nešto pre svega za mlade, uz svu zahvalnost za penzionere koji uvek razumeju i vole svoju državu", poručio je Vučić. Preneo je da je danas sa američkim NCR-om potpisao ugovor o zaposlenju...