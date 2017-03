Svako napadanje porodice i iskorišćavanje stradale, nerođene i sve rođene dece u predizbornoj kampanji, bilo da to rade muškarci ili žene je za svaku osudu, saopštila je danas predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. „Kao žena, grozim se da se deca, nerođena ili rođena, koriste u izbornoj kampanji i na to sam svaki put reagovala. Time se šalje poruka da ništa nije sveto i to nije Srbija koju gradimo“, rekla...