Slojevito se obucite: Ujutru mraz, tokom dana toplije

Jutarnja temperatura biće od minus tri do dva stepena, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, uz slab vetar. Jutarnja temperatura biće od nule do dva, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike biće relativno povolŃ�ne za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito...