U Srbiji danas oblačno sa dužim sunčanim periodima

Beta pre 18 minuta

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, samo je posle podne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom na istoku i u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i na planinama povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od dva do 10 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 18 do 23 stepena.U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusa.