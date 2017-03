Podsećanja

Slušajući Aleksandra Vučića („ne dam im Srbiju“, „uništavali su je deset godina“, „hoće da je vrate nazad kako bi nastavili pljačku“) neko neupućen, na primer tek pristigao sa neke druge planete, pomislio bi da je on preuzeo vlast u nekakvoj revoluciji ojađenog naroda a ne na izborima pre kojih se on i njegovi nisu skidali sa TV ekrana. Istina je , međutim, da su stranke koje su bile na vlasti do 2012 godine na tim izborima osvojile više...