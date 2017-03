Kendrick Lamar nas počastio spotom za novu pesmu

Kendrick Lamar podelio je novi spot za sasvim novu pesmu Humble, samo nekoliko dana nakon što je The Heart Part 4 bacio na striming servise. Impresivni video režirao je Dave Meyers, a potpisuju ga i The Little Homies (duo koji čine sam Lamar i Dave Free). Ova ekipa je već radila spotove za TDE ekipu. Što se same pesme tiče, nju je producirao neizbežni Mike WiLL...