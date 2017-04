Parović treba da vrati novac za kampanju

Predsednički kandidati su u obavezi da vrate novac koji su dobili za predizbornu kampanju, ukoliko nisu uspeli da osvoje bar jedan odsto glasova, podseća B92 na svom sajtu. Kako navode, prema do sada dostupnim informacijama, to bi moglo da se desi samo kandidatu Miroslavu Paroviću, za koga je glasalo od 0,3 do 0,5 odsto birača. Tu granicu su “preskočili“ Aleksandar Popović, Milan Stamatović, Nenad Čanak i Saša Radulović, koji su uspeli da...