Janković: Biće neobično, ali moram da proglasim pobedu! (video)

Predsednički kandidat Saša Janković izjavio je da je danas bio "veliki i značajan dan", da možda "biti neobično", ali da on mora da proglasi pobedu. On je istakao da proglašava pobedu pristojnih, finih ljudi, pravila, principa i vrednosti za koje se on i njegov tim borio od prvog dana. "Proglašavam pobedu Srbije koja više nije ista. Drugi su na preuranjeni način proglašavali izbornu pobedu. Takvo proglašenje je u skladu sa načinom na koji...