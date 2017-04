Stefanović: SNS se u proteste ni na koji način neće mešati

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je večeras da nikome iz te stranke "ne pada na pamet da organizuje ili da se prikljućuje bilo kakvim kontraprotestima".

Protesti su izraz demokratske volje i neka svi koji to žele u njima učestvuju dokle god to žele. Mi se u to ni na koji način nećemo mešati - izjavio je Stefanović...