Mehovi i vino

Dovukosmo se nekako i do subote, dana rezervisanog za kulturu, pa sam odlučio da se bar danas okanem analne speleologije i neprotestantske etike mladih “protestanata” i da malo uozbiljim ton. Najpre da obnovimo gradivo. Kada se ono Vučić vaktile europresaldumio, to je izazvalo grdnu konfuziju u krugovima dvojke - koji se od tog šoka ni do današnjeg dana nisu oporavili - a ja sam Vučićevu metanoju pozdravio i ponadao se da će stvari...