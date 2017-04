Zlato za Aleksandra Kukolja

Na prvenstvu Evrope u džudou reprezentativac Srbije Aleksandar Kukolj osvojio je zlatnu medalju, pobedivši Francuza Klergel Aksela, efektnim iponom. To je prva zlatna medalja na evropskim džudo prvenstvima za Srbiju. Kukolj je nadmoćno došao do finala. On je u prvom meču pobedio Groskiaus Kirila, iz Švajcarske, iponom, a potom i Nenartavijusa Rokasa, iz Litvanije, takođe iponom. U trećem opet je iponom pobedio Kaljulaid Klen Kristofera...