Deonica ljig-preljina: Put kraći, a putovanje duže

NOVIM putem se brže stiže, ali se i duže čeka. Zbog nove deonice auto-puta od Ljiga do Preljine autobusi do Užica putuju i po pola sata kraće, ali putnici čije su destinacije Priboj, Prijepolje ili Nova Varoš, zbog ovog "ubrzanja" moraju da provedu više vremena na peronu u gradu na Đetinji. Kako kažu nadležni, tako će biti sve do oktobra, dok se ne usvoje novi redovi vožnje, koji će uračunati i "skraćenje" puta. Bez obzira na skraćenje puta...