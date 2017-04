Protest protiv Putina: Nekoliko stotina osoba prošetalo Rusijom, više od 100 uhapšeno

Nekoliko stotina Rusa protestovalo je danas u Moskvi i još nekoliko gradova protiv eventualne nove kandidature ruskog predsednika Vladimira Putina uprkos zabrani skupova, saopštila je ruska policija i dodala da je više od 100 osoba uhapšeno.

Blic pre 2 sata | Beta-AFP

In #StPetersburg, #Russia, police detained protesters who attempted to hold anti- #Putin #protest: pic.twitter.com/HCRto4Esbz— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 29, 2017 Proteste u oko 20 gradova održani su na poziv organizacije Otvorena Rusija Mihaila Hodorkovskog, kritičara Putina i nekadašnjeg naftnog tajkuna, koji je proveo deset godina u zatvoru pre nego što je pomilovan 2013. In St. Petersburg detained members of the opposition...